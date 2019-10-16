Зеленский прибыл с визитом в Латвию: прямая трансляция

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Во время визита запланированы встречи президента Украины с президентом Латвии, спикером Сейма и премьер-министром Латвии

Президент Владимир Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитом. Трансляцию официальной церемонии встречи украинского президента ведет Facebook-страница LTV Ziņu Dienests.

Во время сегодняшнего визита запланированы встречи президента Украины с президентом Латвии, спикером Сейма и премьер-министром Латвии.

В Риге Зеленский также встретится с представителями украинской общины в Латвии.

Ранее пресс-служба президента Латвии опубликовала программу визита Зеленского. 

  • Вчера суд в Латвии разрешил конфискацию $30 млн экс-чиновников Украины.
  • 10 октября сообщалось, что Зеленский собирается посетить Латвию. 
  • 7 октября 2019 года сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Латвии выступают за сохранение европейских санкций против страны-агрессора РФ  до полного выполнения Москвой минских соглашений.

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Теги: Владимир Зеленский, Латвия
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