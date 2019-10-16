Зеленский прибыл с визитом в Латвию: прямая трансляция

Президент Владимир Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитом. Трансляцию официальной церемонии встречи украинского президента ведет Facebook-страница LTV Ziņu Dienests.

Во время сегодняшнего визита запланированы встречи президента Украины с президентом Латвии, спикером Сейма и премьер-министром Латвии.

В Риге Зеленский также встретится с представителями украинской общины в Латвии.

Ранее пресс-служба президента Латвии опубликовала программу визита Зеленского.

Вчера суд в Латвии разрешил конфискацию $30 млн экс-чиновников Украины.

10 октября сообщалось, что Зеленский собирается посетить Латвию.

Министерстве иностранных дел Латвии выступают за сохранение европейских санкций против страны-агрессора РФ до полного выполнения Москвой минских соглашений. 7 октября 2019 года сообщалось , что в

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