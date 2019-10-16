Зеленский прибыл с визитом в Латвию: прямая трансляция

Президент Владимир Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитом. Трансляцию официальной церемонии встречи украинского президента ведет Facebook-страница LTV Ziņu Dienests.
Во время сегодняшнего визита запланированы встречи президента Украины с президентом Латвии, спикером Сейма и премьер-министром Латвии.
В Риге Зеленский также встретится с представителями украинской общины в Латвии.
Ранее пресс-служба президента Латвии опубликовала программу визита Зеленского.
Читайте также: Не пророссийский. Парламент Латвии выбрал нового президента