Латвия видит "позитивные шаги", но все равно за санкции против РФ

Эдгарс Ринкевичс (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Министерстве иностранных дел Латвии выступают за сохранение европейских санкций против страны-агрессора РФ до полного выполнения Москвой минских соглашений. Об этом заявил глава ведомства Эдгар Ринкевичс на совместном брифинге с украинским коллегой Вадимом Пристайко в Киеве, пишет Укринформ.

По его словам, Совет Евросоюза на ближайшем заседании намерен обсудить имплементацию минских договоренностей. Латвия, заявил министр, намерена и впредь поддерживать Украину.

"Я действительно вижу позитивные шаги, которые делаются сейчас... Но мы не увидели полной имплементации минских договоренностей, поэтому считаем, что все санкции, введенные ЕС, должны быть сохранены и продолжены", - сказал латвийский чиновник.

Он также выразил надежду, что политический процесс, который начался ранее, приведет к определенному прогрессу. Но для полного выполнения минских договоренностей предстоит еще много чего сделать, убежден глава МИД Латвии.

23 августа замглавы МИД Елена Зеркаль заявила, что санкции против России вряд ли продержатся долго.

12 сентября санкции против Росссии на полгода продлил Евросоюз.

1 октября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что для отмены санкций должны быть существенные позитивные сдвиги в реализации Минска.

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