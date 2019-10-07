Латвия видит "позитивные шаги", но все равно за санкции против РФ

В Министерстве иностранных дел Латвии выступают за сохранение европейских санкций против страны-агрессора РФ до полного выполнения Москвой минских соглашений. Об этом заявил глава ведомства Эдгар Ринкевичс на совместном брифинге с украинским коллегой Вадимом Пристайко в Киеве, пишет Укринформ.
По его словам, Совет Евросоюза на ближайшем заседании намерен обсудить имплементацию минских договоренностей. Латвия, заявил министр, намерена и впредь поддерживать Украину.
"Я действительно вижу позитивные шаги, которые делаются сейчас... Но мы не увидели полной имплементации минских договоренностей, поэтому считаем, что все санкции, введенные ЕС, должны быть сохранены и продолжены", - сказал латвийский чиновник.
Он также выразил надежду, что политический процесс, который начался ранее, приведет к определенному прогрессу. Но для полного выполнения минских договоренностей предстоит еще много чего сделать, убежден глава МИД Латвии.
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