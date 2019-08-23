Дальнейшее cохранение санкций против РФ маловероятно - Зеркаль

Елена Зеркаль (фото - пресс-служба Суда ООН)

Дальнейшее удержание санкции против России является маловероятным. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в интервью Интерфакс-Украина.

"Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России дальше", - отметила Зеркаль.

Она считает, что санкциями удалось остановить наступление в Донбассе. "По крайней мере, не было на протяжении этих пяти лет таких событий как Дебальцево, как Иловайск. И это реально было достижением этих пяти лет — не было ужасного кровопролития и потерь такого количества человеческих жизней… Изоляция этих лет работала на то, чтобы держать ситуацию, чтобы она не ухудшилась", - подчеркнула она.

В то же время она признала, что санкции не принесли всего, что от них ожидали.

"Действительно, они не принесли всего того, что могли принести, но сказать, что они совсем неэффективны нельзя… Конечно, мы бы хотели, чтобы было большее давление, и не просто была остановка горячей фазы, а чтобы это было и решение вопроса по существу", - сказала Зеркаль.

тиль президента Владимира Зеленского в решении ситуации с войной в Донбассе и возвращением Крыма Украине - это прямые переговоры с лидером страны-оккупанта Владимиром Путиным . Зеркаль заявляла , что с

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