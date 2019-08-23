Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дальнейшее cохранение санкций против РФ маловероятно - Зеркаль

Дальнейшее cохранение санкций против РФ маловероятно - Зеркаль - Фото
Елена Зеркаль (фото - пресс-служба Суда ООН)
23.08.2019, 11:58

Замглавы МИД сомневается, что Украина удержит санкции против страны-агрессора России

Дальнейшее удержание санкции против России является маловероятным. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в интервью Интерфакс-Украина.

"Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России дальше", - отметила Зеркаль.

Она считает, что санкциями удалось остановить наступление в Донбассе. "По крайней мере, не было на протяжении этих пяти лет таких событий как Дебальцево, как Иловайск. И это реально было достижением этих пяти лет — не было ужасного кровопролития и потерь такого количества человеческих жизней… Изоляция этих лет работала на то, чтобы держать ситуацию, чтобы она не ухудшилась", - подчеркнула она.

В то же время она признала, что санкции не принесли всего, что от них ожидали.

"Действительно, они не принесли всего того, что могли принести, но сказать, что они совсем неэффективны нельзя… Конечно, мы бы хотели, чтобы было большее давление, и не просто была остановка горячей фазы, а чтобы это было и решение вопроса по существу", - сказала Зеркаль.

Читайте также: "Рано или поздно Россия согласится". Интервью Богдана – за минуту

Напишите нам
Владимир Зеленский санкции владимир путин елена зеркаль
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 