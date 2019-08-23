Зеркаль: Стиль Зеленского - прямые переговоры с Путиным

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Стиль президента Владимира Зеленского в решении ситуации с войной в Донбассе и возвращением Крыма Украине - это прямые переговоры с лидером страны-оккупанта Владимиром Путиным. Так считает заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, пишет Интерфакс-Украина.

"Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск", - заявила она.

По ее мнению, после пяти лет гибридной войны России против Украины последней стоит пробовать применить новые подходы к разрешению конфликтной ситуации. Дипломат не исключает, что "новый или иной" подход может дать "какую-то реакцию".

"Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет. Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат", - подчеркнула Зеркаль.

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