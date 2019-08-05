Зеленский сменил командиров объединенных сил и сухопутных войск

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего операцией объединенных сил, назначив на его должность Владимира Кравченко. Также Зеленский освободил от исполнения обязанностей командующего сухопутными войсками - Сергея Попка. Об этом свидетельствуют указы, опубликованные на сайте Офиса президента.

Зеленский уволил генерал-лейтенанта Сырского с должности главы ОС. На место Сырского президент назначил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

Также президент уволил генерал-полковника Сергея Попка, который командовал сухопутными войсками. На его должность назначен Сырский.

Александр Сырский - украинский военный, генерал-лейтенант. С 2017 года - руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей пока она не была завершена и взамен нее не была начата Операция объединенных сил. 6 мая 2019 году президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Сырского главой Объединенного оперативного штаба ВСУ.