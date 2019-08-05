Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский сменил командиров объединенных сил и сухопутных войск

Зеленский сменил командиров объединенных сил и сухопутных войск - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.08.2019, 17:33

Вместо Александра Сырского командующим операцией объединенных сил назначен Владимир Кравченко

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего операцией объединенных сил, назначив на его должность Владимира Кравченко. Также Зеленский освободил от исполнения обязанностей командующего сухопутными войсками - Сергея Попка. Об этом свидетельствуют указы, опубликованные на сайте Офиса президента

Зеленский уволил генерал-лейтенанта Сырского с должности главы ОС. На место Сырского президент назначил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

Также президент уволил генерал-полковника Сергея Попка, который командовал сухопутными войсками. На его должность назначен Сырский.

Александр Сырский - украинский военный, генерал-лейтенант. С 2017 года - руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей пока она не была завершена и взамен нее не была начата Операция объединенных сил. 6 мая 2019 году президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Сырского главой Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Напишите нам
Владимир Зеленский оос александр сырский владимир кравченко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 