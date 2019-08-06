У нового командующего ООС с россиянами свои счеты - волонтер

Владимир Кравченко (фото — пресс-служба Минобороны)

Пришедший на смену Александру Сырскому новый командующий операцией объединенных сил Владимир Кравченко – боевой офицер, а его сын воюет на фронте с начала войны России против Украины. Об этом у себя в Facebook сообщил волонтер Роман Доник, который также с первых дней помогает силам АТО/ООС.

"Войну начинал в ОК (оперативное командование, - ред.). Офицер грамотный. Простой в общении, в хорошем смысле. В начале войны командовал сектором А (Луганская область, - ред.). После этого командовал ОТУ (оперативно-тактическая группировка, - ред.). Войны не боится. С россиянами свои счеты. Сын и племянник с самого начала на войне. Племянник погиб", - пишет волонтер.

Доник предположил, что назначение Кравченко, вероятно, связано с повышением Сырского (возглавит Сухопутные войска ВСУ, - ред.), а не с "запретами огня". По его словам, если бы власть хотела запретить ведение огня, в зону ООС прислали бы другого генерала.

"В общем, пока паниковать нет причин", - резюмировал волонтер.

Подробнее о Кравченко мы писали вчера.

Что касается Сырского, то о нем Доник также говорит - "грамотный офицер и хороший солдат, не боящийся войны, принимающий решения и несущий за них ответственность".

"В ООС у Сырского была отдельная карта опорников, где он отмечал те, которые сам облазил ногами. Не ради проверок. А для того чтобы понять, чем и как живут и как оборудованы. Облазил бы все, если бы отбыл полную ротацию. Сырский инициатор денежных вознаграждений за призовые места в соревнованиях на лучшие расчеты/экипажи по ООС. Трошки повернутый на боевой подготовке. Реальной, а не бумажной. Слишком хорошо узнал ее цену в Дебальцево", - описал экс-главного по ООС волонтер.

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