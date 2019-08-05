Минус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фото

Штаб операции объединенных сил показал, во что российская гибридная агрессия превратила некогда курортный поселок Широкино на побережье Азовского моря. Фактически по его улицам проходила линия фронта.

"В 15 километрах к востоку от Мариуполя находится наиболее разрушенный населенный пункт российско-украинской войны - село Широкино. Там насчитывалось около 700 домов и более 1800 местных жителей", - пишут военные. <...> О местной церкви вообще отдельный разговор. Последствия разрушений четко показывают, с какой стороны вели огонь. Она стоит разгромленной, российские мародеры вывезли оттуда все церковное имущество", - пишут военные.

Оккупационная армия россиян и коллаборационистов была выбита из Широкино в 2016 году, сейчас эта территория находится под полным контролем морпехов ВСУ. Позиции врага проходят в нескольких сотнях метров от крайних домов в деревне.

Широкино на карте региона. Восточнее села - оккупация:

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Фото: пресс-служба штаба ООС