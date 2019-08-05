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05.08.2019, 10:41

Минус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фото

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Минус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фото
Минус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фото
Минус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фотоМинус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фото

Пляж в некогда жилом поселке заминирован на случай атаки с моря - как и вся территория бывшего курорта на юге Донецкой области

Штаб операции объединенных сил показал, во что российская гибридная агрессия превратила некогда курортный поселок Широкино на побережье Азовского моря. Фактически по его улицам проходила линия фронта.

"В 15 километрах к востоку от Мариуполя находится наиболее разрушенный населенный пункт российско-украинской войны - село Широкино. Там насчитывалось около 700 домов и более 1800 местных жителей", - пишут военные. <...> О местной церкви вообще отдельный разговор. Последствия разрушений четко показывают, с какой стороны вели огонь. Она стоит разгромленной, российские мародеры вывезли оттуда все церковное имущество", - пишут военные.

Оккупационная армия россиян и коллаборационистов была выбита из Широкино в 2016 году, сейчас эта территория находится под полным контролем морпехов ВСУ. Позиции врага проходят в нескольких сотнях метров от крайних домов в деревне.

Широкино на карте региона. Восточнее села - оккупация:

LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины в Донбассе.

Смотрите фото: Как в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса

Фото: пресс-служба штаба ООС

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Теги: война в донбассе, широкино
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