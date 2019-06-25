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25.06.2019, 12:35

Как в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фото

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Как в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фото
Как в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фото
Как в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фотоКак в Припяти. Замершая ж/д станция в серой зоне Донбасса - фото

Военный волонтер Юрий Мысягин показал нерабочую железнодорожную станцию неподалеку от временно оккупированной Горловки

Военный волонтер Юрий Мысягин опубликовал фото нерабочей Майорской железнодорожной станции в Донецкой области у себя в Facebook

"Замерло", - коротко написал он.

Сейчас неподалеку от нее в Майорске находится блокпост. В 2017 году там проводили обмен пленными/заложниками/уголовниками между Украиной и террористическими анклавами РФ.

Ранее Мысягин разместил видео того, как ВСУ "перепахали" позиции оккупантов в Луганской области.

Смотрите также: ВСУ выследили и изрешетили грузовик снабжения боевиков: видео

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Теги: железнодорожная станция, поезда, юрий мысягин, серая зона, Майорск, Горловка
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