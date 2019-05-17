ВСУ выследили и изрешетили грузовик снабжения боевиков: видео

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"Грузовик боевиков можно отправить на металлолом. Больше он подвозить боеприпасы не сможет", - так волонтер описал ситуацию в этой точке фронта

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Подразделения 54-й бригады ВСУ выследили грузовик боевиков гибридной российской армии в Донбассе, который подвозил на позиции оккупантов боеприпасы и провиант, после чего уничтожили его. Видео финального этапа операции опубликовано в Facebook военного волонтера Юрия Мысягина.

"Стабильно где-то раз в неделю приезжал. После с этой позиции противник с еще большим рвением начинал массированно обстреливать наш передний край", - описал он ситуацию.

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Несмотря на то, что точного попадания по грузовику нет, на кадрах видно, что мины ложатся рядом с ним. То есть, можно уверенно говорить, что авто сильно посечено осколками и выведено из строя.

Это произошло весной 2019 года, когда точно и где, традиционно не сообщается.

Ранее воевавший против Украины десантник из РФ рассказал о "командировках" в Донбасс - читайте здесь.

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Теги: 54 бригада, обстрел, война в донбассе, миномет, передовая, юрий мысягин, воп
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