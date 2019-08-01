Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.
Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.
LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России.
Хроники за февраль/март/апрель, май, июнь и июль.
3а 31 июля российские "гибриды" устроили 11 обстрелов, из них 4 раза - из запрещенного "Минском" миномета калибра 82 мм. Потерь нет.
Сегодня, 1 августа, по состоянию на 06:00 - уже 2 обстрела. Также без потерь.
Хроника за прошлый месяц - июнь 2019 года - доступна здесь.