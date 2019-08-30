Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Донбассе погиб украинский военный

В Донбассе погиб украинский военный - Фото
Фото: depositphotos.com
30.08.2019, 13:18

По данным Минобороны, террористы нарушили договоренность о "бессрочном запрете на открытие огня" в районе Водяного

Сегодня, 30 августа, в Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Террористы с начала текущих суток по состоянию на 12:00 четыре раза нарушили режим "бессрочного перемирия".

Читайте также: На востоке оккупанты били из тяжелых минометов, погиб военный

Все сегодняшние вооруженные провокации боевики совершили по направлению позиций ВСУ Водяного.

После 09:35 ВСУ зафиксировали разрывы четырех мин пророссийских наемников калибра 82 мм.

"В 10:40 российско-оккупационные войска ввели в действие миномет уже 120-го калибра, выпустив четыре боеприпаса", - уточнили в пресс-службе.

  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня".
  • LIGA.net шестой год подряд ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины на востоке нашей страны.

Смотрите также: Будни и герои авдеевской "промки": фоторепортаж с линии фронта

Напишите нам
ВСУ погибший минобороны военный
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 