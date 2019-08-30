В Донбассе погиб украинский военный

Сегодня, 30 августа, в Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Террористы с начала текущих суток по состоянию на 12:00 четыре раза нарушили режим "бессрочного перемирия".
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Все сегодняшние вооруженные провокации боевики совершили по направлению позиций ВСУ Водяного.
После 09:35 ВСУ зафиксировали разрывы четырех мин пророссийских наемников калибра 82 мм.
"В 10:40 российско-оккупационные войска ввели в действие миномет уже 120-го калибра, выпустив четыре боеприпаса", - уточнили в пресс-службе.
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