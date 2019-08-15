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На востоке оккупанты били из тяжелых минометов, погиб военный

На востоке оккупанты били из тяжелых минометов, погиб военный - Фото
Маки (фото - pixabay.com)
15.08.2019, 07:28

В рамках режима "полного запрета на открытие огня" россияне с коллаборационистами обстреливали позиции ВСУ в Новолуганском и Зайцево из 120-го калибра

Сегодня, 15 августа, в зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом пишет в утренней фронтовой сводке штаб ООС.

Место и обстоятельства гибели бойца, его имя и бригада будут раскрыты позднее.

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За прошедшие сутки (14 августа) гибридные вооруженные формирования РФ в Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды - с применением запрещенных "Минском" минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Огневые контакты были в Песках, Лебединском, Гнутово, Водяном, Николаевке, Пивденном, Хуторе Вильном, а также в Новолуганском и Зайцево. Позиции бойцов ООС близ последних двух поселков обстреливали из минометов.

  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже девять военнослужащих.
  • LIGA.net шестой год подряд ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины на востоке нашей страны.

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