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Данилюк о Донбассе: Перемирие достигнуто? Достигнуто

Данилюк о Донбассе: Перемирие достигнуто? Достигнуто - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.08.2019, 12:38

Секретарь СНБО заявляет, что потери со стороны украинских военных, по его мнению, уменьшились

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что, по его мнению, сейчас в Донбассе достигнуто перемирие. Об этом он заявил в интервью BBC.

По словам Данилюка, сегодня в Донбассе реализовывается дорожная карта президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта. 

Этот гуманитарный план, по мнению секретаря СНБО, уже начал действовать: "Вы видите, что происходит? Перемирие достигнуто? Достигнуто". 

Также секретарь СНБО заявил, что недавняя гибель четырех украинских военных - это попытка срыва перемирия, которую предусматривали. 

"Конечно, это большая утрата. Но также надо понимать, что когда договаривались о перемирии, мы осознавали, что будут попытки его сорвать. К сожалению, все очень просто разрушить из-за провокаций", - заявил Данилюк.

Если речь идет о перемирии, то секретарь СНБО считает, что сейчас статистика количества обстрелов, раненых и погибших показывает, что "ситуация сильно отличается". 

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Владимир Зеленский война Донбасс Александр Данилюк
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