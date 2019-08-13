Данилюк считает угрозой наличие Медведчука в Раде

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Появление пророссийского политика Виктора Медведчука в качестве нардепа в Верховной Раде - это угроза, но делать нечего: его выбрали туда демократическим путем. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, пишет BBC News Україна.

"Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Является ли это угрозой? Да, это угроза", - сказал секретарь СНБО.

Однако, говорит он, Украина - демократическое государство, и потому "нужно уметь работать и с такими вызовами в парламенте, и не только в парламенте".

Данилюк скептически отнесся к некоему плану главы политсовета партии Оппозиционная платформа/За життя о "реинтеграции ОРДЛО": "У меня есть определенные опасения, что этот план не в интересах Украины".

Медведчук не будет претендовать на должность вице-спикера Верховной Рады девятого созыва, заявили ранее в ОПЗЖ.

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