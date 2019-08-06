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Медведчук не претендует на пост вице-спикера Рады - Рабинович

Медведчук не претендует на пост вице-спикера Рады - Рабинович - Фото
Медведчук
06.08.2019, 19:42

В то же время он не исключил, что эту должность может занять кто-то другой из депутатов ОПЗЖ

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа ‒ За жизнь Виктор Медведчук не будет претендовать на должность вице-спикера Верховной Рады девятого созыва. Об этом заявил сопредседатель партии Вадим Рабинович, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"Когда предложат, тогда и будем обсуждать… Одно могу сказать точно: этот вопрос я обсуждал с Виктором Медведчуком, и председатель политсовета нашей партии не займет кресло в президиуме Рады – он сосредоточится на партийной работе …Претендовать на это кресло он не будет…", – сказал Рабинович.

В то же время он не исключил, что эту должность может занять кто-то другой из депутатов ОПЗЖ.

Рабинович также заявил, что партия будет в оппозиции по отношению к нынешней власти.

Ранее глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что партия выдвинет его кандидатуру на должность спикера парламента. На пост первого вице-спикера предложат Руслана Стефанчука.

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верховная рада вадим рабинович виктор медведчук Оппозиционная платформа
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