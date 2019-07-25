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Медведчук подталкивает Зеленского прописать ОРДЛО в Конституции

Медведчук подталкивает Зеленского прописать ОРДЛО в Конституции - Фото
Виктор Медведчук (скриншот)
25.07.2019, 13:23

Кум президента России хочет сформировать в Раде ситуативное конституционное большинство, чтобы внести в Основной Закон нужные стране-оккупанту правки

Виктор Медведчук за счет прошедших в Раду кандидатов от пророссийской Оппозиционной платформы/За життя "готов помочь" президентской партии Слуга народа собрать 300 депутатов для изменения Конституции так, как того хочет Кремль: прописав там особый статус для временно оккупированных Россией районов Донбасса. Об этом председатель политсовета ОПЗЖ заявил в эфире канала 112 Украина.

Медведчук рассчитывает, что по итогам выборов в парламенте будут 50 депутатов ОПЗЖ, после чего, если Слуга народа пойдет на кооперацию, "мы точно можем внести изменения в Конституцию в отношении особого статуса".

"Думаю, что парламент в первую очередь должен сконцентрироваться именно на этом", - заявил он.

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Речь идет о законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. 16 сентября 2014 года Рада приняла его в закрытом режиме. Действие закона (полный текст) продлевали несколько раз - к нему так или иначе привязаны санкции Запада против РФ. Сейчас он формально действует до 31 декабря 2019-го. На деле закон не вступит в силу до вывода из ОРДЛО российской гибридной армии и выполнения Москвой всего блока минских соглашений по вопросам безопасности.

Ранее глава МИД Павел Климкин говорил, что "в Кремле спят и видят, как бы им найти хоть какую-то зацепку", чтобы добиться снятия или ослабления санкций Запада, и отмена действия закона об особом статусе ОРДЛО "была бы роскошным пасом" в адрес России.

Будучи еще кандидатом в президенты, Владимир Зеленский говорил, что у ОРДЛО не должно быть особого статуса, как и амнистии у боевиков.

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война в донбассе пропаганда виктор медведчук особый статус Оппозиционная платформа - За життя
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