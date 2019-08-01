Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что в то время, когда он был при власти, кум президента РФ Владимира Путина и глава политсовета партии Оппозиционная платформа/За життя Виктор Медведчук не имел такого влияния, как сейчас. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Реагируя на реплику, что именно за время его президентства Медведчук стал одним из самых мощных игроков во внутренней политике, а сейчас уже имеет представительство в 13% в Раде, Порошенко сказал: "Браво, только при Порошенко он этого не было. При Порошенко он даже не баллотировался! При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы!".

Отвечая на вопрос, почему он не мог противодействовать Медведчуку, Порошенко сказал: "А почему я не мог противодействовать? Медведчук при мне голову не мог поднять! Извините, пожалуйста…".

Порошенко также прокомментировал визит перед первым туром выборов Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву на переговоры с главой Газпрома Алексеем Миллером.

Он объяснил, почему не было с его стороны более жесткой реакции, в частности, их ареста.

"Хорошая идея, фантастическая. Только президент не арестовывает. У нас арестовывает не СБУ, а суд. И это особенности демократического государства. Я был избран президентом Украины не для того, чтобы арестовывать. Потому что для этого есть другие органы", - подчеркнул Порошенко.

10 июня 2019 года сообщалось, что в Службе безопасности расследуют дело о посягательстве на территориальную целостность Украину и государственной измене, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте 2019 года в Москву Медведчука и Бойко.

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