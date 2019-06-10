СБУ о поездках Медведчука и Бойко в РФ: Ждем результат экспертизы

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В Службе безопасности расследуют дело о посягательстве на территориальную целостность Украину и государственной измене, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте 2019 года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

В Службе безопасности заявили, что сейчас продолжается лингвистическая экспертиза, которую проводит Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз министерства юстиции.

В СБУ добавили, что материалы по визиту Медведчука и Бойко в июне этого года в Санкт-Петербург могут быть также проверены в рамках этого уголовного производства.

Служба безопасности ждет результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действиям Медведчука и Бойко во время визита в РФ.

22 марта в Москве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с Бойко и Медведчуком. На встрече также присутствовал глава правления российской компании Газпром Алексей Миллер. Участники заявили, что встретились для проведения "экономических переговоров".

Сегодня пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что генпрокурор якобы не отреагировал на то, что депутат Бойко и кум президента РФ Медведчук уже дважды ездили в Россию.

В Генпрокуратуре напомнили пресс-секретарю президента Владимира Зеленского, что расследование уголовных дел по статье о госизмене – сфера компетенции СБУ, а не ГПУ.