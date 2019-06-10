В ГПУ ответили Зеленскому о поездках Медведчука и Бойко в РФ

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В Генпрокуратуре напомнили пресс-секретарю президента Владимира Зеленского, что расследование уголовных дел по статье о госизмене – сфера компетенции СБУ, а не ГПУ. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

Сегодня пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что на Банковой не понимают, "какими основаниями руководствовался" Луценко, когда открывал дела по заявлениям Леонида Кучмы в Минске о снятии "экономической блокады" с оккупированных районов Донбасса и ответном огне.

При этом Мендель отметила, что генпрокурор якобы не отреагировал на то, что депутат Юрий Бойко и кум президента РФ Виктор Медведчук уже дважды ездили в Россию.

"Пресс-секретарь президента должна была бы знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины", - написала Сарган.

Она отметила, что ГПУ с февраля текущего года ожидает от СБУ выводов экспертизы, о чем Луценко уже напомнил и. о. главы СБУ Ивану Баканову в официальном письме.

При этом Сарган считает, что эту проблему может решить закон о коллаборационизме, принять который уже давно предлагает ГПУ.

22 марта в Москве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с Бойко и Медведчуком. На встрече также присутствовал глава правления российской компании Газпром Алексей Миллер. Участники заявили, что встретились для проведения "экономических переговоров".