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10.06.2019, 17:34

АП о делах по заявлениям Кучмы в Минске: Мы не понимаем Луценко

АП о делах по заявлениям Кучмы в Минске: Мы не понимаем Луценко - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пресс-секретарь президента отметила, что Кучма уже все подробно объяснил

В Администрации президента не понимают, почему Генпрокуратура открыла несколько уголовных производств по высказываниям представителя Украины в Минске Леонида Кучмы об "экономической блокаде" Донбасса и ответном огне. Об этом сегодня на брифинге заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Вопрос уголовных дел, возбужденных Луценко, конечно должно быть ко второму президенту Украины, однако наша позиция такова, что мы не понимаем, какими основаниями руководствовался генеральный прокурор, когда открывал эти дела", - сказала Мендель.

Она отметила, что Кучма уже все подробно объяснил.

"Нас удивляет, что генпрокурор не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинский гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессора, встречались там с представителями страны-агрессора, а также крупнейшей государственной компанией, и нет абсолютно никаких правовых решений по этому поводу", - сказала пресс-секретарь Владимира Зеленского.

7 июня Луценко открыл три уголовных дела после заявления Кучмы о том, что украинским военным следует "не стрелять в ответ" и снять "экономическую блокаду" с оккупированных районов Донбасса. 

Позже Кучма объяснил, что его предложение не стрелять в ответ касается случаев, когда боевики ведут обстрел украинских позиций из населенных пунктов.

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Теги: юрий луценко, минск, леонид кучма, блокада
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