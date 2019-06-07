Луценко открыл три уголовных дела после заявления Кучмы

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокурор Юрий Луценко открыл три уголовных дела после заявления главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы о том, что украинским военным следует "не стрелять в ответ" и возобновлении торговли с террористами. Об этом генпрокурор заявил в видео, опубликованном на его Facebook.

Луценко открыл производство по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию законной деятельности ВСУ в особый период проведения антитеррористической операции и по факту госизмены. "Всем реваншистам и всем капитулянтам: все, кто попытается играть с украинским законом, получат достойный ответ", - заявил генпрокурор.

Ранее Кучма объяснил, что его предложение не стрелять в ответ касается случаев, когда боевики ведут обстрел украинских позиций из населенных пунктов.

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