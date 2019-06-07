Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.06.2019, 18:13

Луценко открыл три уголовных дела после заявления Кучмы

Луценко открыл три уголовных дела после заявления Кучмы - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Обещает "достойный ответ" всем "реваншистам и капитулянтам"

Генеральный прокурор Юрий Луценко открыл три уголовных дела после заявления главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы о том, что украинским военным следует "не стрелять в ответ" и возобновлении торговли с террористами. Об этом генпрокурор заявил в видео, опубликованном на его Facebook

Луценко открыл производство по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию законной деятельности ВСУ в особый период проведения антитеррористической операции и по факту госизмены. "Всем реваншистам и всем капитулянтам: все, кто попытается играть с украинским законом, получат достойный ответ", - заявил генпрокурор.

Ранее Кучма объяснил, что его предложение не стрелять в ответ касается случаев, когда боевики ведут обстрел украинских позиций из населенных пунктов.

Читайте также: Кучма: Блокады Донбасса нет, есть временный запрет

Отправить:
Распечатать:
Теги: юрий луценко, леонид кучма, Донбасс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 