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06.06.2019, 17:20

Кучма пояснил свое предложение не стрелять в ответ

Кучма пояснил свое предложение не стрелять в ответ - Фото
Фото: LIGA.net

Предложение не стрелять в ответ касается случаев, когда боевики ведут обстрелы из населенных пунктов, сказал Глава украинской делегации ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма на брифинге сегодня, 6 июня, пояснил свое предложение не стрелять в ответ. По его словам, оно касается случаев, когда боевики ведут обстрел украинских позиций из населенных пунктов.

"Каждый раз, когда принималось решение о режиме тишины, на новый год или Пасху... вы хорошо знаете, что ни разу этот режим тишины не соблюдался. Поэтому мы вчера договорились, что до 19 числа группа безопасности с участием всех и вся должна подготовить документ с мерами, защитными механизмами - что нужно делать, чтобы этот режим был", - сказал он.

Он напомнил о провокационных обстрелах, когда боевики обстреливают украинские позиции, находясь при этом на территории детского сада или чьего-то жилья. "Скажите, пожалуйста, мы можем... давать ответ? Ответ всегда давать надо, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов. Мы все-таки должны соблюдать в этом плане - хотя слово "мораль" здесь с трудом подходит. Но не дай бог, когда гибнут люди", - сказал он.

По его словам, за пять лет потери среди гражданского населения составляют 13 000 человек, 2000 без вести пропали. "Так что давайте в этом плане не перекручивать ситуацию. Я понимаю, сейчас предвыборная кампания, и прежде всего многим хочется поставить власть в неудобное положение, когда власть вроде бы говорит понятные вещи, но это кому-то не нравится", - подытожил он.

Уточняя по просьбе журналистов, как он оценивает вероятность приказа о полном запрете стрелять в ответ, Кучма отметил, что раньше всегда был сторонником отвечать на каждый выпад боевиков. Он подчеркнул, что вчерашнее предложение было его личным мнением, и решение за президентом.

4 июня боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. Погибло двое военнослужащих объединенных сил, еще трое получили ранения. С начала сегодняшних суток - 4 обстрела, погиб один военнослужащий.

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Теги: война, Донбасс, леонид кучма, ткг
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