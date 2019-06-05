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05.06.2019, 20:17

Кучма предложил новый режим тишины: "Не стрелять в ответ"

Кучма предложил новый режим тишины: "Не стрелять в ответ" - Фото
Фото: LIGA.net

В ТКГ решили указывать не только время начала "режима тишины", но и механизм его внедрения

При составлении соглашения о введении в районе боевых действий в Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня. Такое заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма в Минске 5 июня, передает пресс-служба президента. 

Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы 19 числа их утвердить", - подчеркнул Кучма.

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4 июня боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. Погибло два военнослужащих объединенных сил, еще трое получили ранения. С начала сегодняшних суток - 4 обстрела, погиб один военнослужащий.

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Теги: война, Донбасс, леонид кучма, ткг, режим тишины
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