Россия получила от Китая технологию крылатых ракет – Штаты в ООН
Китай передал России технологию крылатых ракет среди прочей поддержки, которую он оказывает военной машине страны-агрессора, заявил высокопоставленный американский дипломат Джон Келли во время заседания Совета безопасности ООН.
Он напомнил, что Северная Корея направила в Россию боеприпасы, ракеты, военную технику и около 12 000 солдат, Иран – баллистику, дроны и другие технологии. Вместе с этим, чиновник акцентировал на решающей роли Китая в поддержке РФ.
"Китай, как отметили его представители, не поставляет оружие России напрямую. Однако Китай стал решающим фактором, способствующим военным усилиям России, поскольку является важнейшим поставщиком российской военной промышленности. В частности, Китай предоставил России значительное количество станков, микроэлектроники, оптики, дронов и технологию крылатых ракет, и [значительное количество] нитроцеллюлозы, которую Россия использует для изготовления пороховой смеси для оружия", – рассказал Келли.
Дипломат подчеркнул: если бы Китай серьезно относился к помощи в прекращении войны – он бы прекратил поставки этих важных компонентов в РФ.
Чиновник не уточнил, о какой именно технологии к российским крылатым ракетам идет речь.
В этом же выступлении представитель США заявил, что соглашение между Россией и Украиной должно быть достигнуто до 8 августа, а Вашингтон готов к дополнительным мерам для обеспечения мира.
- В мае Украинская разведка сообщила, что в новой российской крылатой ракете "Бандероль" нашли зарубежные компоненты, в том числе – из Китая.
- Речь идет о микрочипах, вероятно, китайской копии австралийского телеметрического модуля, реактивном двигателе из КНР и инерциальной навигационной системе тоже, возможно, из этой страны.
- Украинская разведка отмечала, что китайский двигатель Swiwin для авиамоделирования продается через онлайн-площадки. Его ориентировочная стоимость на AliExpress составляет $16 000. Пока неизвестно, говорил ли Келли о "Бандероли" или имел в виду другое вооружение.
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