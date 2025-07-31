Россия получила от Китая технологию крылатых ракет – Штаты в ООН

Ракета Искандер-К (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Китай передал России технологию крылатых ракет среди прочей поддержки, которую он оказывает военной машине страны-агрессора, заявил высокопоставленный американский дипломат Джон Келли во время заседания Совета безопасности ООН.

Он напомнил, что Северная Корея направила в Россию боеприпасы, ракеты, военную технику и около 12 000 солдат, Иран – баллистику, дроны и другие технологии. Вместе с этим, чиновник акцентировал на решающей роли Китая в поддержке РФ.

"Китай, как отметили его представители, не поставляет оружие России напрямую. Однако Китай стал решающим фактором, способствующим военным усилиям России, поскольку является важнейшим поставщиком российской военной промышленности. В частности, Китай предоставил России значительное количество станков, микроэлектроники, оптики, дронов и технологию крылатых ракет, и [значительное количество] нитроцеллюлозы, которую Россия использует для изготовления пороховой смеси для оружия", – рассказал Келли.

Дипломат подчеркнул: если бы Китай серьезно относился к помощи в прекращении войны – он бы прекратил поставки этих важных компонентов в РФ.

Чиновник не уточнил, о какой именно технологии к российским крылатым ракетам идет речь.

В этом же выступлении представитель США заявил, что соглашение между Россией и Украиной должно быть достигнуто до 8 августа, а Вашингтон готов к дополнительным мерам для обеспечения мира.