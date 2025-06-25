The Telegraph: Иран может уменьшить поставки ракет в Россию из-за ударов Израиля
Война Ирана против Израиля может сократить поставки России баллистических ракет из Тегерана. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на западных чиновников.
По словам собеседников, Иран, вероятно, захочет накопить собственные запасы ракет, а не передать их за границу, как раньше обещали Москве.
"Недавние военные действия, которые мы наблюдаем между Израилем и Ираном, безусловно, окажут негативное влияние на будущие пожертвования Ираном, в том числе ракет", – заявил высокопоставленный чиновник НАТО.
Чиновники также добавили, что России придется производить собственные ракеты внутри страны или полагаться на Северную Корею по поставкам.
Собеседник заявил, что они также могут увидеть уменьшение поддержки Ираном собственного производства Россией ударных беспилотников иранского производства.
- 20 июня эстонская разведка сообщила, что российских дроновых атак по Украине может стать меньше из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
- 25 июня президент Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что Россия заказала у Ирана партию ударных дронов "Шахед" еще до начала полномасштабного вторжения в Украину, а затем Тегеран передал тысячи этих беспилотников агрессору.