The Telegraph: Іран може зменшити постачання ракет до Росії через удари Ізраїлю
Війна Ірану проти Ізраїлю може скоротити постачання Росії балістичних ракет з Тегерану. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на західних чиновників.
За словами співрозмовників, Іран ймовірно, захоче накопичити власні запаси ракет, а не передати їх за кордон, як раніше обіцяли Москві.
"Нещодавні воєнні дії, які ми спостерігаємо між Ізраїлем та Іраном, безумовно, негативно вплинуть на майбутні пожертвування Іраном, зокрема ракет", – заявив високопоставлений чиновник НАТО.
Посадовці також додали, що Росії доведеться виробляти власні ракети всередині країни або покладатися на Північну Корею щодо постачань.
Співрозмовник заявив, що вони також можуть побачити зменшення підтримки Іраном власного виробництва Росією ударних безпілотників іранського виробництва.
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- 25 червня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що Росія замовила в Ірану партію ударних дронів "Шахед" ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну, а згодом Тегеран передав тисячі цих безпілотників агресору.