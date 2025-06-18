Операція Ізраїлю проти Ірану: які позитивні та негативні наслідки можуть бути для України

Загострення між Ізраїлем та Іраном може мати як позитивні, так і негативні наслідки для України. Про них у розборі для LIGA.net "Торговець повітрям, супербомба і виправдання Путіну. Що слід знати про операцію "Висхідний лев" розповіли заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак та колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Одним із найбільш важливих для України наслідків може бути падіння режиму в Ірані. Якщо операція Ізраїлю призведе до цього, це сильно вдарить по Москві, розповів Данилов.

Ще одним наслідком є те, що Україна та Ізраїль тепер фактично змагаються за одні й ті самі системи ППО, хоча раніше вважалося, що вони потребують різного озброєння, зазначає Данилов.