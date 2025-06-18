Операция Израиля против Ирана: какие последствия это несёт для Украины

Обострение между Израилем и Ираном может иметь как положительные, так и негативные последствия для Украины. О них в разборе для LIGA.net "Торговец воздухом, супербомба и оправдание Путину. Что следует знать об операции "Восходящий лев" рассказали заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак и бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Одним из наиболее важных последствий для Украины может быть падение режима в Иране. Если операция Израиля приведет к этому, то это сильно ударит по Москве, рассказал Данилов.

Еще одним следствием является то, что Украина и Израиль теперь фактически соревнуются за одни и те же системы ПВО, хотя раньше считалось, что они нуждаются в разном вооружении, отмечает Данилов.