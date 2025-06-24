Зеленський: Росія замовила партію "шахедів" в Ірану ще до початку повномасштабного вторгнення

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росія замовила в Ірану партію ударних дронів "Шахед" ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну, а згодом Тегеран передав тисячі цих безпілотників агресору. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

"Після початку війни нам було важко. Наші партнери допомогли. А потім Іран передав Росії партію "Шахедів". На той момент нічого подібного не було", – розповів Зеленський.

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Лідер держави зазначив, що Україна намагалась розв'язати це питання дипломатичним шляхом.

"Ми все ще хотіли розв'язати це питання, і вони дали нам слово, що цей пакет був замовлений Росією до війни. А потім, у 2022 році, вони передали тисячі таких одиниць, продовжили роботу. А потім надали ліцензії на будівництво заводів у Росії", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що атаки на іранські об'єкти, пов'язані з виробництвом зброї, зменшують здатність Тегерану постачати Росії дрони, які використовуються для атак на Україну.

"Ті атаки, які зараз відбуваються на Іран, допомагають знищувати здатність країни створювати зброю, яка вбиває людей. Тож так, я вважаю, що це потужний і правильний крок", – заявив він.