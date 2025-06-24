Зеленский: РФ заказала партию "шахедов" у Ирана еще до начала полномасштабного вторжения

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россия заказала у Ирана партию ударных дронов "Шахед" еще до начала полномасштабного вторжения в Украину, а затем Тегеран передал тысячи этих беспилотников агрессору. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.

"После начала войны нам было тяжело. Наши партнеры помогли. А затем Иран передал России партию "Шахедов". На тот момент ничего подобного не было", – рассказал Зеленский.

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Лидер государства отметил, что Украина пыталась решить этот вопрос по дипломатическому пути.

"Мы все еще хотели решить этот вопрос, и они дали нам слово, что этот пакет был заказан Россией до войны. А затем, в 2022 году, они передали тысячи таких единиц, продолжили работу. А затем предоставили лицензии на строительство заводов в России", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что атаки на иранские объекты, связанные с производством оружия, уменьшают способность Тегерана поставлять России дроны, которые используются для атак на Украину.

"Те атаки, которые сейчас происходят на Иран, помогают уничтожать способность страны создавать оружие, убивающее людей. Так что я считаю, что это мощный и правильный шаг", – заявил он.