У Евросоюза есть доказательства поставки Ираном баллистических ракет России

Если поставки ракет будут подтверждены, то Иран ожидают новые санкции от ЕС и союзников

Флаги ЕС (Иллюстративное фото: Olivier Matthys/EPA)

Европейский Союз получил информацию о том, что Иран предоставил России баллистические ракеты. Об этом сообщил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, его слова приводит Deutsche Welle.

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"У нас есть проверенная информация, предоставленная союзниками о поставках иранских баллистических ракет в Россию", – сказал Стано.

По его словам, если поставки ракет подтвердятся, то это будет означать "существенную материальную эскалацию поддержки Ираном незаконной агрессивной войны России против Украины".

"Единогласная позиция лидеров ЕС всегда была четкой. Брюссель ответит быстро и в координации с международными партнерами, включая новые и значительные ограничительные меры против Ирана", — резюмировал спикер внешнеполитической службы Евросоюза.

6 сентября газета The Wall Street Journal написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. В Белом доме заявили, что подтверждение этой информации станет "драматической эскалацией" поддержки Тегераном военной агрессии Кремля против Украины.

7 сентября в МИД Украины осудили действия Ирана и пригрозили "разрушительными последствиями".

8 сентября член Комитета национальной безопасности парламента Ирана подтвердил, что Тегеран поставляет Москве ракеты и беспилотники.

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