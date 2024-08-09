Reuters: Иран может передать РФ баллистические ракеты малой дальности, военные уже учатся

Система Fath-360 запускает ракеты с максимальной дальностью 120 км. Предыдущее заявление агентства о передаче иранских ракет не оправдалось

Fath-360 (Фото: иранское государственное агентство Fars)

Британское агентство Reuters со ссылкой на двух собеседников в разведке неназванной европейской страны заявило, что десятки российских военных проходят обучение в Иране по использованию баллистической системы малой дальности Fath-360.

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Собеседники ожидают "неизбежную поставку сотен ракет" со спутниковым наведением в Россию для ее войны против Украины.

По данным Reuters, представители российского Министерства обороны 13 декабря 2023 года в Тегеране подписали контракт с иранскими чиновниками на поставки Fath-360 и других баллистических систем, созданных государственной организацией Аэрокосмическая промышленность Ирана (Ababil)

Для обсуждения "деликатных вопросов" оба собеседника издания пожелали остаться анонимными. Не уточняется, из какой именно европейской страны они.

По данным их "многочисленных конфиденциальных источников" в разведке, Россияне посетили Иран, чтобы научиться управлять системой Fath-360, запускающей ракеты с максимальной дальностью 120 км и боеголовкой весом 150 кг.

Один из собеседников сообщил, что "единственным следующим возможным" шагом после тренировки может быть доставка ракет в Россию.

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Хотя РФ владеет собственными баллистическими ракетами, поставки Fath-360 могут позволить ей применять больше своего арсенала для ударов по целям за линией фронта, используя иранские ракеты для целей на более близком расстоянии, цитирует Reuters неназванного военного эксперта.

Представитель Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон заявила: Штаты, их союзники по НАТО и партнеры по G7 "готовы дать быстрый и строгий ответ, если Иран продвинется в таких передачах".

"Это означало бы драматическую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины. Белый дом неоднократно предупреждал об углублении партнерства в области безопасности между Россией и Ираном с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину", – отметила чиновник.

Минобороны России не ответило на запрос Reuters по поводу комментария.

Постоянное представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке сообщило, что Исламская Республика установила долгосрочное стратегическое партнерство с РФ в различных сферах, включая военное сотрудничество.

В то же время, в сообщении Иран продолжил отрицать, что передает России оружие. Утверждают, что якобы не делают этого "по этическим соображениям" до окончания войны, потому что вооружение потенциально может быть использовано "в конфликте с Украиной". Сейчас по меньшей мере известно об использовании Россией дронов иранской разработки.

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Белый дом отказался подтвердить Reuters, действительно ли Иран учит российских военных на Fath-360 или готовится отправить это вооружение в РФ для использования против Украины.

Два собеседника в разведке не назвали точных временных рамок, когда ожидается поступление Fath-360 в Россию, но добавили, что это должно произойти "в ближайшее время". Также они не предоставили никакой разведывательной информации о статусе контракта Ababil.

Третий собеседник из другого европейского разведывательного агентства заявил, что также получил информацию, что РФ отправила своих солдат для обучения использованию иранских баллистических систем, но не привел дополнительных деталей.

По его словам, такое обучение является стандартной практикой насчет иранского оружия, поставляемого в РФ.

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Высокопоставленный иранский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил агентству, что Иран продал России ракеты и беспилотники, но не предоставлял именно Fath-360.

Он добавил, что не было никакого юридического запрета для Ирана продавать такое оружие России.

"Иран и Россия принимают участие во взаимных закупках частей и военного оборудования. То, как каждая страна будет использовать это оборудование, является исключительно их решением", – сказал чиновник, добавив, что Иран якобы не продавал оружие РФ для использования в войне против Украины.

Он отметил, что в рамках военного сотрудничества должностные лица Ирана и РФ часто совершали поездки между двумя странами.

В феврале Reuters со ссылкой на шесть анонимных источников заявляло, что Иран передал России около 400 баллистических ракет собственного производства.

Заявлялось, что среди переданного вооружения много единиц баллистических ракет малой дальности класса "поверхность — поверхность" из семейства Fateh-110, среди которых и Zolfaghar, заявили изданию три источника из Ирана. По данным из открытых источников, четвертое поколение Fateh-110 имеет дальность до 400 км, а сами Zolfaghar – до 700 км.

Впрочем, факты использования этих ракет Россией пока не зафиксированы.

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