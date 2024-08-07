Блинкен: США передали Ирану и Израилю сообщения – никто не должен обострять конфликт

Также Байден побеседовал с лидерами Египта и Катара – переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе вышли на финальный этап

Энтони Блинкен (Фото: KIYOSHI OTA / EPA)

США вели переговоры с партнерами и союзниками на Ближнем Востоке и за его пределами – Ирану и Израилю передали месседж, что никто не должен обострять конфликт. В то же время, Соединенные Штаты будут защищать Израиль, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции 6 августа.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По его словам, США продолжают интенсивно работать над деэскалацией напряженности на Ближнем Востоке и предотвращением распространения конфликта – в последние недели страна постоянно общалась с партнерами в регионе и "далеко за его пределами".

"В этих разговорах мы услышали четкий консенсус: никто не должен обострять этот конфликт. Мы вели интенсивную дипломатию с союзниками и партнерами, передавая это сообщение непосредственно Ирану. Мы передали это сообщение непосредственно Израилю", – заявил Блинкен.

При этом, отметил чиновник, преданность США безопасности Израиля непреклонна: "Мы будем продолжать защищать Израиль от нападений террористических групп или их спонсоров, равно как мы будем продолжать защищать наши войска".

Госсекретарь подчеркнул: все в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки лишь закрепляют конфликт, нестабильность и незащищенность для всех, и они лишь повышают риск опасных последствий, которые "никто не может предусмотреть и никто не может полностью контролировать".

"Нужно срочно, чтобы все в регионе проанализировали ситуацию, осознали риск просчета и приняли решения, которые успокоят напряженность, а не усилят ее", – подчеркнул Блинкен.

Читайте также: Иран через главу МИД Венгрии предупредил Израиль о своих планах нанести удар

Также он сообщил, что президент США Джо Байден провел переговоры по Газе с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси и эмиром Катара Тамимом. Эти страны вместе со Штатами выступают посредниками в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников.

Согласно обсуждению политиков, эти переговоры вышли на финальный этап – и лидеры согласились с тем, что нужно срочно довести этот процесс до завершения.

"Заключение этого соглашения и избегание каких-либо действий, которые могли бы как-то его нарушить, является единственным путем к прекращению конфликта в Газе и установлению спокойствия в регионе. Очень важно, чтобы все стороны работали над скорейшим завершением соглашения", – подытожил госсекретарь.

Читайте также: Остин прокомментировал напряженность на Ближнем Востоке и пообещал защищать Израиль

Читайте также: NYT: США готовят отправку авиации на Ближний Восток в ответ на угрозы атаковать Израиль