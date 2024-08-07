Блинкен: США передали Ирану и Израилю сообщения – никто не должен обострять конфликт
США вели переговоры с партнерами и союзниками на Ближнем Востоке и за его пределами – Ирану и Израилю передали месседж, что никто не должен обострять конфликт. В то же время, Соединенные Штаты будут защищать Израиль, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции 6 августа.
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По его словам, США продолжают интенсивно работать над деэскалацией напряженности на Ближнем Востоке и предотвращением распространения конфликта – в последние недели страна постоянно общалась с партнерами в регионе и "далеко за его пределами".
"В этих разговорах мы услышали четкий консенсус: никто не должен обострять этот конфликт. Мы вели интенсивную дипломатию с союзниками и партнерами, передавая это сообщение непосредственно Ирану. Мы передали это сообщение непосредственно Израилю", – заявил Блинкен.
При этом, отметил чиновник, преданность США безопасности Израиля непреклонна: "Мы будем продолжать защищать Израиль от нападений террористических групп или их спонсоров, равно как мы будем продолжать защищать наши войска".
Госсекретарь подчеркнул: все в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки лишь закрепляют конфликт, нестабильность и незащищенность для всех, и они лишь повышают риск опасных последствий, которые "никто не может предусмотреть и никто не может полностью контролировать".
"Нужно срочно, чтобы все в регионе проанализировали ситуацию, осознали риск просчета и приняли решения, которые успокоят напряженность, а не усилят ее", – подчеркнул Блинкен.
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Также он сообщил, что президент США Джо Байден провел переговоры по Газе с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси и эмиром Катара Тамимом. Эти страны вместе со Штатами выступают посредниками в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников.
Согласно обсуждению политиков, эти переговоры вышли на финальный этап – и лидеры согласились с тем, что нужно срочно довести этот процесс до завершения.
"Заключение этого соглашения и избегание каких-либо действий, которые могли бы как-то его нарушить, является единственным путем к прекращению конфликта в Газе и установлению спокойствия в регионе. Очень важно, чтобы все стороны работали над скорейшим завершением соглашения", – подытожил госсекретарь.
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