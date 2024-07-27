Израиль заявил о ракетном ударе Хезболлы – самой сильной атаке после нападения ХАМАС: фото

Израиль заявил о ракетном ударе Хезболлы по стадиону в Мадждал Шамси, в результате чего известно об 11 убитых и десятках раненых

Последствия удара в Израиле (Фото: ATEF SAFADI/EPA)

В Израиле заявили о ракетном обстреле ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждал Шамс, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в ЦАХАЛ и The times of Israel.

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В израильской армии заявили о десятках летевших со стороны Ливана снарядах. Часть из них перехватила противовоздушная оборона.

"Согласно оценке ситуации ЦАХАЛ и данным разведки, которыми мы владеем, запуск ракеты в сторону Мадждал-Шамса осуществила террористическая организация Хезболла", – заявили в ЦАХАЛ.

Израильская армия сообщила о раненых, в сотрудничестве с Министерством внутренних дел они были эвакуированы с места ракетного удара.

Позже представитель ЦАХАЛ контрадмирал Даниэль Хагари заявил об 11 погибших в результате атаки Хезболлы в районе Мадждал-Шамса. Среди жертв есть дети и подростки. Еще около 30 человек получили ранения.

По его словам, ракетный обстрел является самым серьезным нападением на мирных жителей со времен атаки ХАМАС 7 октября.

Последствия удара в Израиле (Фото: ATEF SAFADI/EPA)

Последствия удара в Израиле (Фото: ATEF SAFADI/EPA)

Последствия удара в Израиле (Фото: ATEF SAFADI/EPA)

Последствия удара в Израиле (Фото: ATEF SAFADI/EPA)

Последствия удара в Израиле (Фото: ATEF SAFADI/EPA)

Последствия удара в Израиле (Фото: ATEF SAFADI/EPA)

Последствия удара в Израиле (Фото: ATEF SAFADI/EPA)

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