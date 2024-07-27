Израиль заявил о ракетном ударе Хезболлы – самой сильной атаке после нападения ХАМАС: фото
В Израиле заявили о ракетном обстреле ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждал Шамс, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в ЦАХАЛ и The times of Israel.
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В израильской армии заявили о десятках летевших со стороны Ливана снарядах. Часть из них перехватила противовоздушная оборона.
"Согласно оценке ситуации ЦАХАЛ и данным разведки, которыми мы владеем, запуск ракеты в сторону Мадждал-Шамса осуществила террористическая организация Хезболла", – заявили в ЦАХАЛ.
Израильская армия сообщила о раненых, в сотрудничестве с Министерством внутренних дел они были эвакуированы с места ракетного удара.
Позже представитель ЦАХАЛ контрадмирал Даниэль Хагари заявил об 11 погибших в результате атаки Хезболлы в районе Мадждал-Шамса. Среди жертв есть дети и подростки. Еще около 30 человек получили ранения.
По его словам, ракетный обстрел является самым серьезным нападением на мирных жителей со времен атаки ХАМАС 7 октября.
- 7 октября 2023 года с нападением ХАМАС началась новая волна израильско-палестинской войны.
- 1 июля 2024 года премьер Израиля Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать боевые действия в секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".
- 13 июля Байден заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о рамках соглашения для прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, о чем он объявил в мае.
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