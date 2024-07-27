Ізраїль заявив про ракетний удар Хезболли – найсерйознішу атаку з часів нападу ХАМАС: фото
В Ізраїлі заявили про ракетний обстріл ліванським угрупуванням Хезболла футбольного поля в північному місті Мадждал Шамс, в результаті чого є загиблі і поранені. Про це повідомили в ЦАХАЛ і The times of Israel.
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В ізраїльській армії заявили про десятки снарядів, що летіли з боку Лівану. Частину з них перехопила протиповітряна оборона.
"Згідно з оцінкою ситуації ЦАХАЛ і даними розвідки, якими ми володіємо, запуск ракети в бік Мадждал-Шамса здійснила терористична організація Хезболла", – заявили в ЦАХАЛ.
Ізраїльська армія повідомила про поранених, у співпраці із Міністерством внутрішніх справ їх евакуювали з місця ракетного удару.
Згодом речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі заявив про 11 загиблих в результаті атаки Хезболли в районі Мадждал-Шамса. Серед жертв є діти і підлітки. Ще близько 30 людей отримали поранення.
За його словами, ракетний обстріл є найсерйознішим нападом на мирних жителів з часів атаки ХАМАС 7 жовтня.
- 7 жовтня 2023 року із нападом ХАМАС почалася нова хвиля ізраїльсько-палестинської війни.
- 1 липня 2024 року прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна продовжуватиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".
- 13 липня Байден заявив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про рамки угоди для припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників, про що він оголосив у травні.
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