В Ірані заявили – усіма засобами підтримають Хезболлу, якщо Ізраїль нападе на Ліван

Камаль Харразі, другий зліва (Фото: EPA/Stringer)

Радник із закордонних справ аятоли Ірану Алі Хаменеї заявив, що якщо Ізраїль розпочне широкомасштабний наступ проти ліванського бойового угруповання Хезболла – Тегеран підтримає групу "всіма засобами". Про це Камаль Харразі сказав в інтерв'ю виданню Financial Times.

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Харразі заявив – Іран "не зацікавлений" у регіональній війні, яку спровокує ізраїльська атака, і закликав США чинити тиск на Ізраїль, щоб запобігти подальшій ескалації. Він наголосив, що "розширення війни – не в інтересах ні Ірану, ні Штатів".

На запитання, чи підтримає військово Іран Хезболлу у разі повномасштабного конфлікту, іранський посадовець відповів, що країна підтримає "весь ліванський народ, арабські країни і члени осі опору проти Ізраїлю".

"Існує ймовірність поширення війни на весь регіон, в неї будуть втягнуті всі країни, включно з Іраном. У такій ситуації нам доведеться зіткнутися із серйозними проблемами. У нас не буде іншого вибору, окрім як підтримувати Хезболлу всіма можливими засобами", – підсумував він.