В Ірані заявили – усіма засобами підтримають Хезболлу, якщо Ізраїль нападе на Ліван
Радник із закордонних справ аятоли Ірану Алі Хаменеї заявив, що якщо Ізраїль розпочне широкомасштабний наступ проти ліванського бойового угруповання Хезболла – Тегеран підтримає групу "всіма засобами". Про це Камаль Харразі сказав в інтерв'ю виданню Financial Times.
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Харразі заявив – Іран "не зацікавлений" у регіональній війні, яку спровокує ізраїльська атака, і закликав США чинити тиск на Ізраїль, щоб запобігти подальшій ескалації. Він наголосив, що "розширення війни – не в інтересах ні Ірану, ні Штатів".
На запитання, чи підтримає військово Іран Хезболлу у разі повномасштабного конфлікту, іранський посадовець відповів, що країна підтримає "весь ліванський народ, арабські країни і члени осі опору проти Ізраїлю".
"Існує ймовірність поширення війни на весь регіон, в неї будуть втягнуті всі країни, включно з Іраном. У такій ситуації нам доведеться зіткнутися із серйозними проблемами. У нас не буде іншого вибору, окрім як підтримувати Хезболлу всіма можливими засобами", – підсумував він.
- 17 червня Нетаньягу розпустив військовий кабінет із шістьох посадовців, який було створено 11 жовтня 2023 року для управління військовими операціями, спрямованими проти угруповань ХАМАС і Хезболла.
- 24 червня голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал ВПС США К. К. Браун заявив, що будь-який військовий наступ Ізраїлю на Ліван призведе до ризику відповіді Ірану на захист угруповання Хезболла там, що спровокує ширшу війну, яка може поставити американські сили в регіоні в небезпеку. США навряд чи зможуть допомогти Ізраїлю захиститися від ширшої війни.
- 29 червня представництво Ірану в ООН заявило, що у разі атаки Ізраїлю проти Лівану розпочнеться "війна на знищення", країна розглядає "повне залучення всіх фронтів опору".