Наступ Ізраїлю на Ліван загрожує відповіддю Ірану, США навряд чи зможуть допомогти – Пентагон

У Пентагоні стверджують – важче відбиватися від ракет меншої дальності, які Хезболла регулярно пускає через кордон з Ізраїлем

Сектор Гази. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Будь-який військовий наступ Ізраїлю на Ліван призведе до ризику відповіді Ірану на захист угруповання Хезболла там, що спровокує ширшу війну, яка може розмістити американські сили в регіоні в небезпеці. США навряд чи зможуть допомогти Ізраїлю захиститися від ширшої війни. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал ВПС США К. К. Браун, пише АР.

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Топгенерал стверджує – Іран "буде більш схильний підтримувати Хезболлу" й зауважив, що Тегеран підтримує бойовиків ХАМАС у Газі, але надасть більшу підтримку Хезболлі, "особливо якщо вони відчують, що Хезболла зазнає серйозної загрози".

Браун наголосив, що США навряд чи зможуть допомогти Ізраїлю захиститися від ширшої війни Хезболли, так само як вони допомогли Ізраїлю відбити іранські ракети та безпілотники у квітні. За його словами, важче відбиватися від ракет меншої дальності, які Хезболла регулярно пускає через кордон з Ізраїлем.

Браун сказав, що США і далі ведуть переговори з ізраїльськими лідерами та застерігають від розширення конфлікту. Він зазначив, що ключовий меседж полягає в тому, щоб "подумати про другий порядок ефекту будь-якої операції в Лівані, і як це може відбутися, і як це вплине не лише на регіон, але й на наші сили в регіонах".

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних боїв проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця, але війна не припиниться, доки це "ісламістське угруповання більше не контролюватиме палестинський анклав".

7 жовтня 2023 року ХАМАС атакував Ізраїль – бойовики перетнули кордон із країною одночасно з потужним ракетним обстрілом із сектору Гази.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім почав масштабну воєнну операцію проти ХАМАС.

20 травня 2024 року МКС запросив ордери на арешт Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю і трьох лідерів ХАМАС. Глава ізраїльського МЗС назвав ордери на арешт урядовців країни "історичною ганьбою, яка запам’ятається назавжди". Президент США Байден назвав "обурливим" таке клопотання.

3 червня Нетаньягу заявив, що допускає призупинення війни з ХАМАС на 42 дні для повернення заручників, але про повне завершення бойових дій поки не йтиметься.

17 червня Нетаньягу розпустив військовий кабінет із шістьох посадовців, який було створено 11 жовтня 2023 року для управління військовими операціями, спрямованими проти угруповань ХАМАС і Хезболла.

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