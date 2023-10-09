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Міністр оборони Ізраїлю наказав обложити Газу: Воюємо з тваринами, там не буде їжі та світла

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 13:07
Міністр оборони Ізраїлю наказав обложити Газу: Воюємо з тваринами, там не буде їжі та світла - Фото
Йоав Галлант (Фото: EPA/YANNIS KOLESIDIS)

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази. Про це він сказав після оцінки, проведеної Південним командуванням ЦАХАЛ у Беер-Шеві, цитує його Times of Israel.

За його словами, він наказав "повністю обложити" сектор Гази для боротьби з терористами ХАМАС.

"Там не буде ні електрики, ні їжі, ні палива, все зачинено. Ми боремося з людьми-тваринами і діємо відповідно", — заявив Галлант.

Раніше армія оборони Ізраїлю повідомила про те, що вибила терористів з усіх міст на кордоні з сектором Гази і повернула контроль.

За дві доби було мобілізовано 300 000 резервістів.

Президент Володимир Зеленський натякнув, що за атакою на Ізраїль може стояти Іран.

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Дмитро Гриниченко
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війнаІзраїльсектор ГазаХАМАСЦАХАЛЙоав Галлант
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