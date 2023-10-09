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Зеленський натякнув, що Іран може бути причетний до атаки ХАМАС на Ізраїль

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09.10.2023, 12:46
Зеленський натякнув, що Іран може бути причетний до атаки ХАМАС на Ізраїль - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA/Pepe Torres)

Президент Володимир Зеленський натякнув, що Іран може бути причетний до атаки терористів ХАМАС на Ізраїль. Про це він повідомив на сесії Парламентської асамблеї НАТО.

За його словами, радість російських пропагандистів від атаки терористів в Ізраїлі була шокувальною.

"А за ними стоїть держава. Уявіть собі – вони називають трофеями дітей, яких зараз терористи утримують у заручниках у Газі. Ось таке слово. Як і Росія захопила тисячі українських дітей під час своєї агресії проти України", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Іран не може говорити, що не має нічого спільного з війною в Україні, оскільки продає дрони Shahed-136 Росії.

"Іран не може сказати, що він не має нічого спільного з тим, що відбувається в Ізраїлі, якщо його офіційні особи заявляють про підтримку того, що відбувається в Ізраїлі", – підкреслив глава держави.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнаІранІзраїльХАМАСсектор Гази
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