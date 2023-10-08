Нетаньягу: Ізраїль входить у тривалу і складну війну. Ми наступатимемо без перепочинків

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна "входить у тривалу та складну війну". Про це він написав у соціальній мережі X (Twitter).

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За його словами, війну було "нав'язано" Ізраїлю атакою терористів ХАМАС.

Він зазначив, що ЦАХАЛ завершує перший етап знищення більшої частини сил терористів, які прорвалися на територію Ізраїлю.

"Водночас ми розпочали наступальну побудову, і вона продовжуватиметься без застережень і без перепочинків – доти, доки цілі не буде досягнуто. Ми відновимо безпеку громадян Ізраїлю та переможемо", – заявив Нетаньягу.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, розпочато зачистку терористів. З вечора по всьому Ізраїлю запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектор Гази.

ХАМАС заявив, що вбив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів. Палестинські ЗМІ пишуть, що ізраїльські сили буцімто розбомбили будівлю лідера ХАМАС у секторі Гази.

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