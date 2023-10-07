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Ізраїль позбавив електрики сектор Газа, ЗМІ пишуть про розбомблений будинок лідера ХАМАСу

Этот материал также доступен на русском
07.10.2023, 20:39
Ізраїль позбавив електрики сектор Газа, ЗМІ пишуть про розбомблений будинок лідера ХАМАСу - Фото
Ізраїль завдав удару Сектору Гази (Фото - ЕРА)

Ізраїль припиняє подачу електрики до Сектору Гази, а палестинські ЗМІ пишуть, що ізраїльські Військово-повітряні сили нібито розбомбили будинок Ях'ї Сінвара, голови угруповання ХАМАС у Секторі Гази.

Міністр енергетики Ісраель Кац повідомив у X, що підписав указ про припинення подачі електроенергії до Сектору Гази.

"Що було, того не буде", – написав він.

Як передає The times of Israel, палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС розбомбили будинок глави ХАМАС Ях'ї Сінвара у Секторі Гази. Однак жодної додаткової інформації про удар та підтвердження з боку Ізраїлю немає.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, ЦАХАЛ відновив контроль над військовою базою Реїм на півдні Ізраїлю, куди проникли терористи ХАМАСу.

За даними медичних служб, сумарна кількість загиблих зросла до понад 150 осіб, поранено ще 1104 особи, у тому числі терористів ХАМАС.

  • 7 жовтня 2023 року палестинський рух ісламізму ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон разом з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю з сектору Гази.
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
  • Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни і розпочато зачистку поселень на півдні, куди бойовикам вдалося прорватися.
  • З вечора по всьому Ізраїлю запроваджено надзвичайний стан.
  • ХАМАС заявив, що вбив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів.

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Оксана Житнюк
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війнаІзраїльсектор ГазаХАМАСЦАХАЛ
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