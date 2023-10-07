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Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу про напад ХАМАС: Ми у стані війни

Этот материал также доступен на русском
07.10.2023, 12:20
Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу про напад ХАМАС: Ми у стані війни - Фото
Біньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив свою першу публічну заяву щодо масованої атаки ісламістського угрупування ХАМАС. Він заявив, що країна перебуває у стані війни, передає місцеве видання The Times of Israel.

"Громадяни Ізраїлю, ми в стані війни. І ми переможемо", – сказав він.

Нетаньягу зробив цю заяву приблизно через п'ять годин після нападу угрупування з Сектора Гази.

За словами прем'єра, Ізраїль вже розпочав зачистку поселень на півдні, куди бойовикам вдалося прорватися, перекладає заяву більш повно ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін.

Також Нетаньягу розпорядився про великий призов резервістів до армії та завдання "нищівних ударів" у відповідь.

"Ми на війні, і ми отримаємо в ній перемогу. Ворог заплатить безпрецедентну ціну", – підсумував він.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ХАМАС зробив "серйозну помилку" і почав війну проти Ізраїлю, здійснивши несподіваний ракетний удар та проникнувши в міста на кордоні з Сектором Газа.

"Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку і почав війну проти держави Ізраїль. Солдати ЦАХАЛу ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення", – сказав Галлант у коментарях, наданих його офісом.

Він додав, що Ізраїль переможе у цій війні.

  • Вранці 7 жовтня палестинський ісламістський рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль у результаті несподіваного нападу: бойовики перетнули кордон разом із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із Сектора Газа.
  • Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь на раптовий напад ХАМАС. ЗМІ пишуть про щонайменше сім місць боїв між терористами ХАМАС і військами ЦАХАЛ.
  • У ніч проти 9 травня ЦАХАЛ провів у секторі Газа антитерористичну операцію "Щит і стріла", під час якої ліквідував трьох лідерів "Бригад Аль-Кудса" (військове крило "Ісламського джихаду"), відповідальних за теракти та обстріл ізраїльської території. 12 травня ЦАХАЛ повідомив про масовану ракетну атаку із сектору Гази: по території Ізраїлю випущено 937 ракет.

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Артем Джеріпа
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ІзраїльБіньямін Нетаньягусектор Газа
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