Премьер Израиля Нетаньяху о нападении ХАМАС: Мы в состоянии войны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал свое первое публичное заявление по поводу массированной атаки исламистской группировки ХАМАС. Он заявил, что страна находится в состоянии войны, передает местное издание The Times of Israel.

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"Граждане Израиля, мы в состоянии войны. И мы победим", – сказал он.

Нетаньяху сделал это заявление примерно через пять часов после нападения группировки из Сектора Газы.

По словам премьера, Израиль уже приступил к зачистке поселений на юге, куда боевикам удалось прорваться, переводит заявление более полно израильский военный эксперт Игаль Левин.

Также Нетаньяху распорядился о большом призыве резервистов в армию и нанесении "сокрушительных ударов" в ответ.

"Мы на войне, и мы одержим в ней победу. Враг заплатит беспрецедентную цену", – подытожил он.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС совершил "серьезную ошибку" и начал войну против Израиля, совершив неожиданный ракетный удар и проникнув в города на границе с Сектором Газа.

"Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа ведут борьбу с врагом на всех участках проникновения", – сказал Галлант в комментариях, предоставленных его офисом.

Он добавил, что Израиль победит в этой войне.

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС совершило самую большую за последние годы атаку на Израиль в результате неожиданного нападения: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из Сектора Газа.

Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ на внезапное нападение ХАМАС. СМИ пишут о не менее семи мест боев между террористами ХАМАС и войсками ЦАХАЛ.

В ночь на 9 мая ЦАХАЛ провел в секторе Газа антитеррористическую операцию "Щит и стрела", во время которой ликвидировал трех лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), ответственных за теракты и обстрел израильской территории. 12 мая ЦАХАЛ сообщил о массированной ракетной атаке из сектора Газа: по территории Израиля выпущено 937 ракет.

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