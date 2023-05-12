937 ракет выпущены по территории Израиля из сектора Газа, 296 из них перехвачены – ЦАХАЛ

По состоянию на 16:00 12 мая (время совпадает с киевским. – Ред.) палестинские боевики выпустили из сектора Газа по территории Израиля 937 ракет. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на данные Армии обороны Израиля.

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Из 937 выпущенных боевиками ракет, территории Израиля достигли 761, остальные упали, не долетев до границы.

296 ракет, которые угрожали населенным пунктам, были перехвачены системой ПРО "Железный купол", с эффективностью перехвата 91%.

В ЦАХАЛ заявили, что за тот же период были поражены 254 цели на территории сектора Газа.

Обстрелы территории Израиля начались после того, как Армия обороны Израиля в ночь на 9 мая 2023 года провела в секторе Газа антитеррористическую операцию "Щит и стрела", в ходе которой ликвидировала трех лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), ответственных за теракты и обстрелы израильской территории. Кроме того, в первый день операции ЦАХАЛ атаковал более десяти объектов "Исламского джихада".

18 апреля глава МИД Китая призвал Израиль и Палестину проявить "политическое мужество" и возобновить мирные переговоры и сказал, что Пекин готов быть на них посредником.

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