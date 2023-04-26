Посол Израиля при ООН зажег поминальную свечу в Совбезе и демонстративно ушел – видео
В конце выступления на заседании Совета безопасности ООН по палестинскому вопросу представитель Израиля Гилад Эрдан зажег электрическую свечу в память соотечественников, погибших от терактов, и ушел из зала. О демарше израильской делегации пишет AFP, показывая этот момент на видео.
"Если этот Совбез отказывается уважать их [жертв] память, я посвящаю им это выступление. Я зажигаю эту свечу, чтобы почтить их. Да будет память о них благословенна. Прошу прощения, но я отказываюсь проводить этот священный день, слушая ложь и осуждение", – сказал Эрдан, обращаясь к главе МИД РФ Сергею Лаврову.
Это была отсылка ко Дню памяти павших в войнах Израиля и жертв террора.
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Он подчеркнул, что на дебатах "пытаются обесчестить павших, и Израиль не будет в них участвовать".
- В апреле 2023 года Китай заявил, что хочет выступить посредником в возобновлении переговоров между Израилем и Палестиной.
- В то же время в Израиле предупреждают о возможной войне, призывают местных политиков "прийти в себя", а сын свергнутого в 1979 году иранского шаха едет в Израиль – "дружить" против аятоллы.
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