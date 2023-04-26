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Посол Израиля при ООН зажег поминальную свечу в Совбезе и демонстративно ушел – видео

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26.04.2023, 13:04
Посол Израиля при ООН зажег поминальную свечу в Совбезе и демонстративно ушел – видео - Фото
Гилад Эрдан (фото - ЕРА)

В конце выступления на заседании Совета безопасности ООН по палестинскому вопросу представитель Израиля Гилад Эрдан зажег электрическую свечу в память соотечественников, погибших от терактов, и ушел из зала. О демарше израильской делегации пишет AFP, показывая этот момент на видео.

"Если этот Совбез отказывается уважать их [жертв] память, я посвящаю им это выступление. Я зажигаю эту свечу, чтобы почтить их. Да будет память о них благословенна. Прошу прощения, но я отказываюсь проводить этот священный день, слушая ложь и осуждение", – сказал Эрдан, обращаясь к главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Это была отсылка ко Дню памяти павших в войнах Израиля и жертв террора.

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Он подчеркнул, что на дебатах "пытаются обесчестить павших, и Израиль не будет в них участвовать".

СПРАВКА. С 1 апреля 2023 года в Совбезе ООН председательствует страна-террорист Россия, развязавшая в 2014 году геноцидную войну против Украины. РФ незаконно занимает место постоянного члена этой структуры, настаивает МИД. Россияне за счет права вето блокируют работу СБ ООН по теме Украины, сделав этот орган практически дисфункциональным.

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Євген Пилипенко
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Израиль Палестина демарш арабо-израильский конфликт Гилад Эрдан
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