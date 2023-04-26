Посол Израиля при ООН зажег поминальную свечу в Совбезе и демонстративно ушел – видео

В конце выступления на заседании Совета безопасности ООН по палестинскому вопросу представитель Израиля Гилад Эрдан зажег электрическую свечу в память соотечественников, погибших от терактов, и ушел из зала. О демарше израильской делегации пишет AFP, показывая этот момент на видео.

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"Если этот Совбез отказывается уважать их [жертв] память, я посвящаю им это выступление. Я зажигаю эту свечу, чтобы почтить их. Да будет память о них благословенна. Прошу прощения, но я отказываюсь проводить этот священный день, слушая ложь и осуждение", – сказал Эрдан, обращаясь к главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Это была отсылка ко Дню памяти павших в войнах Израиля и жертв террора.

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Он подчеркнул, что на дебатах "пытаются обесчестить павших, и Израиль не будет в них участвовать".

СПРАВКА. С 1 апреля 2023 года в Совбезе ООН . С 1 апреля 2023 года в Совбезе ООН председательствует страна-террорист Россия, развязавшая в 2014 году геноцидную войну против Украины. РФ незаконно занимает место постоянного члена этой структуры, настаивает МИД. Россияне за счет права вето блокируют работу СБ ООН по теме Украины, сделав этот орган практически дисфункциональным

В апреле 2023 года Китай заявил, что хочет выступить посредником в возобновлении переговоров между Израилем и Палестиной.

В то же время в Израиле предупреждают о возможной войне, призывают местных политиков "прийти в себя", а сын свергнутого в 1979 году иранского шаха едет в Израиль – "дружить" против аятоллы.

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Євген Пилипенко

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