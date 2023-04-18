Резников о том, почему Израиль не дает оружие: Достаточно пророссийского населения, баланс

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Израиле достаточно пророссийского населения, а поэтому местные политики сдержаны в помощи Украине. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, в Израиле политики принимают решения исходя из внутренней политической ситуации.

"Пророссийского населения там достаточно. Соответственно, политики оттанцовывают эти вещи", — сказал министр.

Резников заявил, что власти и политики Израиля находят любые причины, чтобы объяснить, что открытая помощь Украине будет означать разрушение баланса внутри страны и создавать риски.

"Израиль пока остается страной, где нужно проводить агитацию и убеждать", — резюмировал он.

16 февраля 2023 года в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Коэн. Он встретился с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой.

24 февраля Зеленский заявил, что отношения Украины и Израиля "начали улучшаться".

28 февраля посольство Украины в Израиле опубликовало список обещаний, которые Коэн дал Зеленскому во время визита в Киев.

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Дмитро Гриниченко

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