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Резников о том, почему Израиль не дает оружие: Достаточно пророссийского населения, баланс

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 09:34
Резников о том, почему Израиль не дает оружие: Достаточно пророссийского населения, баланс - Фото
Алексей Резников (Фото: ЕРА)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Израиле достаточно пророссийского населения, а поэтому местные политики сдержаны в помощи Украине. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, в Израиле политики принимают решения исходя из внутренней политической ситуации. 

"Пророссийского населения там достаточно. Соответственно, политики оттанцовывают эти вещи", — сказал министр.

Резников заявил, что власти и политики Израиля находят любые причины, чтобы объяснить, что открытая помощь Украине будет означать разрушение баланса внутри страны и создавать риски. 

"Израиль пока остается страной, где нужно проводить агитацию и убеждать", — резюмировал он.

  • 16 февраля 2023 года в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Коэн. Он встретился с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой.
  • 24 февраля Зеленский заявил, что отношения Украины и Израиля "начали улучшаться".
  • 28 февраля посольство Украины в Израиле опубликовало список обещаний, которые Коэн дал Зеленскому во время визита в Киев.

Читайте также: В Израиле предупреждают о возможной войне. Призывают местных политиков "прийти в себя" 

Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников Израиль война минобороны военная помощь
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