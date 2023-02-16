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Глава МИД Израиля прибыл в Киев – это первый визит такого уровня в Украину за год

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 08:55
Глава МИД Израиля прибыл в Киев – это первый визит такого уровня в Украину за год - Фото
Эли Коэн (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Эли Коэн прибыл в Украину утром 16 февраля для встреч с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает Times Of Israel.

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Как отмечается, визит Коэна начался с Бучи и Бабьего Яра.

Подчеркивается, что Коэн является самым высокопоставленным израильским чиновником, посетившим Украину после полномасштабного вторжения России почти год назад.

Как сообщается, на следующий день после однодневного визита в Турцию Коэн в среду вечером приземлился в Жешуве в Польше, а затем сел на ночной поезд со своей делегацией из Перемышля в Киев.

Из соображений безопасности визит держали в секрете до прибытия Коэна в Бучу.

Коэн примет участие в церемонии официального открытия посольства Израиля в Киеве на постоянной основе и встретится с членами еврейской общины Киева.

Ожидается, что министр иностранных дел вылетит обратно в Израиль в пятницу утром после очередной ночной поездки на поезде в Польшу.

Официальной информации из украинских источников о визите Коэна пока нет.

В Twitter Коэна опубликована фото на вокзале в Киеве.

Глава МИД Израиля прибыл в Киев – это первый визит такого уровня в Украину за год

"Я прибыл в Киев с первым визитом израильского министра в Украину с начала войны.
Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, вновь открою посольство Израиля в Киеве, которое вернется к непрерывной и полной деятельности, посещу Бучу и Бабий Яр.

Я приехал сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту", – написал Коэн.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский Израиль дмитрий кулеба Эли Коэн
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