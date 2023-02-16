Глава МИД Израиля прибыл в Киев – это первый визит такого уровня в Украину за год
Министр иностранных дел Эли Коэн прибыл в Украину утром 16 февраля для встреч с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает Times Of Israel.
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Как отмечается, визит Коэна начался с Бучи и Бабьего Яра.
Подчеркивается, что Коэн является самым высокопоставленным израильским чиновником, посетившим Украину после полномасштабного вторжения России почти год назад.
Как сообщается, на следующий день после однодневного визита в Турцию Коэн в среду вечером приземлился в Жешуве в Польше, а затем сел на ночной поезд со своей делегацией из Перемышля в Киев.
Из соображений безопасности визит держали в секрете до прибытия Коэна в Бучу.
Коэн примет участие в церемонии официального открытия посольства Израиля в Киеве на постоянной основе и встретится с членами еврейской общины Киева.
Ожидается, что министр иностранных дел вылетит обратно в Израиль в пятницу утром после очередной ночной поездки на поезде в Польшу.
Официальной информации из украинских источников о визите Коэна пока нет.
В Twitter Коэна опубликована фото на вокзале в Киеве.
"Я прибыл в Киев с первым визитом израильского министра в Украину с начала войны.
Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, вновь открою посольство Израиля в Киеве, которое вернется к непрерывной и полной деятельности, посещу Бучу и Бабий Яр.
Я приехал сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту", – написал Коэн.
- 1 февраля Нетаньяху заявил, что готов быть посредником между Россией и Украиной, "если попросят".
- 3 февраля премьер-министр Израиля выразил готовность передать Украине некое "военное имущество".
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