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Нетаньяху сказал, что готов передать Киеву "военное имущество" – The Times of Israel

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 16:30
Нетаньяху сказал, что готов передать Киеву
Биньямин Нетаньяху и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил готовность передать Украине некое "военное имущество". Об этом Нетаньяху сказал во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает The Times of Israel со ссылкой на источник.

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Как отмечается, Нетаньяху выразил готовность отправить в Киев "военное имущество" (military things), сообщил источник.

При этом премьер Израиля подчеркнул, что в военной помощи Украине не может зайти слишком далеко, не спровоцировав Россию.

В канцелярии Нетаньяху отказались комментировать этот разговор.

Сообщается, что на брифинге с журналистами Нетаньяху сказал только: "Я объяснил нашу политику. Он хорошо разбирается в этом вопросе".

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Наталія Медведєва
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Биньямин Нетаньяху Израиль военная помощь
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