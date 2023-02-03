Нетаньяху сказал, что готов передать Киеву "военное имущество" – The Times of Israel

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил готовность передать Украине некое "военное имущество". Об этом Нетаньяху сказал во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает The Times of Israel со ссылкой на источник.

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Как отмечается, Нетаньяху выразил готовность отправить в Киев "военное имущество" (military things), сообщил источник.

При этом премьер Израиля подчеркнул, что в военной помощи Украине не может зайти слишком далеко, не спровоцировав Россию.

В канцелярии Нетаньяху отказались комментировать этот разговор.

Сообщается, что на брифинге с журналистами Нетаньяху сказал только: "Я объяснил нашу политику. Он хорошо разбирается в этом вопросе".

1 февраля Нетаньяху заявил, что готов быть посредником между Россией и Украиной, "если попросят".

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Наталія Медведєва

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