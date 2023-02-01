"Если все меня попросят". Нетаньяху не против быть посредником между Украиной и Россией

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху готов быть посредником между Россией и Украиной, "если попросят". Об этом он заявил в интервью CNN.

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"Если меня попросят все соответствующие стороны, я, конечно, рассмотрю это, но сам настаивать не буду", – сказал он.

По его словам, для такого сценария должно быть "правильное время и правильные обстоятельства", и основной союзник Израиля, США, также должен спросить об этом, потому что "на кухне не может быть слишком много поваров".

Нетаньяху утверждает, что его просили стать посредником вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, но тогда он отказался якобы потому, что в то время был еще лидером оппозиции, а не премьером.

Он не уточнил, кто просил его исполнить эту роль, но сказал, что просьба была "неофициальной".

Нетаньяху выражал такую же готовность и месяц назад. Вашингтон тогда так отреагировал: "Важен характер сообщений".

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Євген Пилипенко

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