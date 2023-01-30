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Блинкен обсудил с Нетаньяху помощь Украине и противодействие Ирану

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 20:08
Блинкен обсудил с Нетаньяху помощь Украине и противодействие Ирану - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху меры противодействия Ирану и оказание помощи Украине. Об этом Блинкен заявил на совместной пресс-конференции по результатам встречи в Иерусалиме.

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По словам Блинкена, они с Нетаньяху обсудили углубление сотрудничества по противостоянию дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и за его пределами. 

"Подобно тому, как Иран долгое время поддерживал террористов, нападающих на израильтян и другие народы, сейчас режим поставляет дроны, которые Россия использует для убийства невинных мирных жителей в Украине", – отметил глава Госдепа.

Блинкен отметил, что Россия в ответ предоставляет Ирану современное оружие.

"Зверства со стороны России лишь подчеркивают важность оказания поддержки Украине во всех ее потребностях – в гуманитарной, экономической и сферах безопасности", – заявил госсекретарь США и добавил, что эта тема обсуждалась во время встречи в Иерусалиме.

  • 28 января посол Израиля в Германии Рон Просор сообщил, что Израиль поддерживает Украину в ее противостоянии военной агрессии России, но его помощь в основном осуществляется "за кулисами".
  • Ночью 29 января в Иране беспилотники атаковали ряд объектов. Иранское госагентство IRNA заявило, что громкий взрыв на военном заводе в Исфахане был вызван "неудачной" атакой беспилотников.
  • Ночная атака беспилотников в Исфахане имела "огромный успех", несмотря на заявления Ирана об обратном, написала израильская газета The Jerusalem Post.

Читайте также: За вчерашними атаками беспилотников в Иране, вероятно, стоит Израиль – Reuters, WSJ

Наталія Медведєва
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Биньямин Нетаньяху Израиль Иран военная помощь Энтони Блинкен
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