Блинкен обсудил с Нетаньяху помощь Украине и противодействие Ирану

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху меры противодействия Ирану и оказание помощи Украине. Об этом Блинкен заявил на совместной пресс-конференции по результатам встречи в Иерусалиме.

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По словам Блинкена, они с Нетаньяху обсудили углубление сотрудничества по противостоянию дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и за его пределами.

"Подобно тому, как Иран долгое время поддерживал террористов, нападающих на израильтян и другие народы, сейчас режим поставляет дроны, которые Россия использует для убийства невинных мирных жителей в Украине", – отметил глава Госдепа.

Блинкен отметил, что Россия в ответ предоставляет Ирану современное оружие.

"Зверства со стороны России лишь подчеркивают важность оказания поддержки Украине во всех ее потребностях – в гуманитарной, экономической и сферах безопасности", – заявил госсекретарь США и добавил, что эта тема обсуждалась во время встречи в Иерусалиме.

28 января посол Израиля в Германии Рон Просор сообщил, что Израиль поддерживает Украину в ее противостоянии военной агрессии России, но его помощь в основном осуществляется "за кулисами".

Ночью 29 января в Иране беспилотники атаковали ряд объектов. Иранское госагентство IRNA заявило, что громкий взрыв на военном заводе в Исфахане был вызван "неудачной" атакой беспилотников.

Ночная атака беспилотников в Исфахане имела "огромный успех", несмотря на заявления Ирана об обратном, написала израильская газета The Jerusalem Post.

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Наталія Медведєва

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